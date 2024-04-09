سول: وزير العدل السابق يدعو الناخبين إلى دعم المعارضة لتقديم السيدة الأولى للمحاكمة

دعا وزير العدل السابق في كوريا الجنوبية جو كوك، الناخبين، اليوم الثلاثاء، إلى دعم تكتل المعارضة الأوسع للفوز بـ 200 مقعد في الجمعية الوطنية البالغ قوامها 300 عضوا، قائلا إن مثل هذا العدد سيكون كافيا لتقديم السيدة الأولى للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن جو كوك، زعيم حزب إعادة بناء كوريا، تصريحاته التي أدلى بها في خطاب ألقاه خلال حملته الانتخابية في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد عشية الانتخابات العامة التي تجرى غدا الأربعاء، متهما الرئيس يون سوك يول بإساءة استخدام حق النقض (الفيتو) لرفض إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى كيم كيون هي.

ويقول كوك إنه حال فاز تكتل المعارضة بأكثر من 200 مقعد أو ثلثي إجمالي المقاعد، سيمنح ذلك أحزاب المعارضة سلطة كافية لتجاوز حق النقض الرئاسي ويمكن حينئذ إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى.

وقال جو "إذا حصل تكتل المعارضة الأوسع على 200 مقعد وتم تمرير مشروع قانون تحقيق خاص بكيم كيون هي، سنراها وهي تمثل أمام المحكمة في النصف الثاني من العام".

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن من المتوقع أن يحصل حزب تشو الوليد على عدد أكبر من المتوقع من المقاعد في الانتخابات المقبلة، مع تخلف الحزب عن الأحزاب الدائرة في فلك الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الأخرى في التمثيل النسبي.