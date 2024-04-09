دفع الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، بغياب إسرائيل لإبطال الدعوى التي أقامتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم برلين بتسهيل جرائم الإبادة في غزة عبر صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال.

وقال الفريق القانوني خلال مرافعة أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعوى في ظل غياب الطرف الثالث وهي إسرائيل.

وأضاف أنه يجب على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.

وأشار الفريق القانوني، إلى أن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.

كما أوضح أنها لا يمكن الفصل في مشاركة ألمانيا بالإبادة الجماعية في غزة، من دون أن يتم إثبات حدوث إبادة من الأساس في غزة.

ولفت إلى أنّه يتوجب الحكم أولا على أعمال إسرائيل بشأن ما إذا كانت منافية للقانون، وذلك قبل الحكم على ألمانيا في هذا الإطار.