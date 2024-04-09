لويس إنريكي قبل مواجهة برشلونة: أريد أن أكون على مستوى التحدي

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تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن المواجهة النارية أمام برشلونة بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

صرح إنريكي قائلا:" برشلونة فريق يضم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الطراز الأول على المستوى الفردي والجماعي ولديهم خبرات كبيرة، ولديهم 5 ألقاب لدوري الأبطال".

أضاف:" نتمنى أن نكون أفضل من برشلونة لأن طريقة وأسلوب لعب الفريقين متشابهة للغاية وهي أهمية سرعة استعادة الكرة من الخصم".

أكمل:" أنظر إلى البيانات والأرقام من حيث الاستحواذ والألقاب واللعب تحت ضغط الأمر ليس مطروحًا للنقاش".

أتم:" تربطني علاقة حب مع برشلونة ولكن في النهاية هذه مهنتي أريد أن أعطي باريس سان جيرمان كل الانتصارات والألقاب أريد أن أكون على مستوى التحدي".