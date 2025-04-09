وزير المالية: منفتحون على مبادرات مبادلة الديون باستثمارات مثل رأس الحكمة

• أحمد كجوك: الحكومة المصرية عيّنت بنوكًا لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال العام الحالي

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة المصرية منفتحة على تكرار تجربة صفقة رأس الحكمة فيما يتعلق بمقايضة الديون بالاستثمارات.

وأضاف الوزير في تصريحاته لـوكالة "رويترز" ، أن الحكومة المصرية عيّنت بنوكًا لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال العام الحالي عبر أكثر من طرح.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير من العام الماضي مع صندوق الثروة السيادي التابع لحكومة أبوظبي، صفقة لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مقسمة إلى سيولة مباشرة بـ 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

واستخدم 50% من حصيلة رأس الحكمة لخفض دين أجهزة الموازنة بنهاية ديسمبر الماضي إلى 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 89.4% بنهاية العام المالي الماضي؛ وبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 79.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وسجل العجز الكلي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 4.1 % ليصل إلى 708.8 مليار جنيه، مقابل 643.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وحققت الموازنة فائضا أوليا بنسبة 1.3% بقيمة 230.3 مليار جنيه مقابل 149.7 مليار جنيه.

وأصدرت مصر في فبراير 2023 أول صكوك سيادية في تاريخها وكانت بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما بلغت وقتها قيمة الاكتتاب في الطرح نحو 6.1 مليار دولار.

وفي يناير الماضي عادت مصر لسوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ 2021، عندما جمعت ملياري دولار من إصدارها من سندات دولية على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.

وعن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، قال كجوك، إنه لا يزال هناك حوار ونقاش حول الأمر، مشيرا إلى ضرورة النظر للأمر بشكل متكامل "فقد نستفيد من جانب ونتضرر من آخر".

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وأضاف "الأمر لا يزال في مراحله المبكرة ولا بد أن نكون حذرين، لأن أي قدر من عدم اليقين في العالم "يؤثر علينا".