مجلس الوزراء عن زيارة ماكرون لمصر: علاقات مصر وفرنسا تاريخية واستراتيجية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وهي علاقات تاريخية واستراتيجية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذه العلاقات تشهد تنوعًا وعمقًا في العديد من المجالات، حيث يوجد تعاون في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاقتصاد.

وأوضح أن الزيارة كانت ثرية حيث تنوعت بين الثقافة والاقتصاد والتعليم وغير ذلك، مؤكدا أن فرنسا شريك استراتيجي مهم لمصر حيث تشارك في العديد من المشروعات الكبرى على مدى عقود.

ولفت إلى تطلع مصر لاستمرار التعاون وتعميقه بين الجانبين، مشيرًا إلى ردود فعل المواطنين تجاه الزيارة وجولات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وماكرون.

ونوه بأن ردود الفعل تعكس التفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية رغم كل التحديات الراهنة، مؤكدا أن الدولة تحرص على تلبية مختلف تطلعات المواطنين.