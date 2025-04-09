ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو المقبل.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لوكالة فرانس برس، مساء الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن هذا الموقف بعد يوم من زيارة أجراها ماكرون لمصر، استغرقت ثلاثة أيام.

وأمس الثلاثاء، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة لمدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.