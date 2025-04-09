ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان إلى 66 شخصا وإصابة 160 آخرين

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أعلن رئيس وكالة الإغاثة في حالات الكوارث خوان مانويل مينديز، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار سقف ملهى ليلي بعاصمة الدومينيكان سانتو دومينجو إلى 66 قتيلا على الأقل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن تقارير إعلامية محلية.

ذكرت سلطات الدومينيكان أن 160 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء. وكان ساسة ورياضيون وأشخاص آخرون يحضرون حفلا لموسيقى الميرينجي في الملهى.

وقال مينديز إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين أسفل حطام ملهى "جيت سيت" المؤلف من طابق واحد في سانتو دومينجو.

وأضاف: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولهذا لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

وكانت من بين الضحايا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

وأصدر الملهى بيانا أعلن فيه تعاونه مع السلطات، وجاء فيه: "فقدان الأرواح البشرية يتركنا في حالة من ألم عميق وذهول".

وقالت المدعية العامة روزالبا راموس لقناة "سي دي إن" التلفزيونية إنه "بينما يرغب الجميع في معرفة ما حدث"، تواصل السلطات تركيزها على العثور على ناجين.

وقد أقيمت مشرحة مؤقتة بالقرب من الملهى، بينما اصطف أكثر من 120 شخصا للتبرع بالدم في مركزين مختلفين.