﻿﻿وزير الاتصالات: شركات فرنسية تدرس إقامة مراكز تعهيد لتصدير خدماتها الرقمية من مصر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل الاجتماعات التي جرت مع قيادات مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية المرافقة للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر؛ لبحث فرص توسيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» بثت فجر الأربعاء، إن الوفد الفرنسي ضم شريحتين الأولى لشركات فرنسية كبرى تعد من أهم الشركاء داخل مصر، والثانية شركات من مختلف القطاعات «تدرس حاليا إمكانية إقامة مراكز تعهيد تصدر منها الخدمات الرقمية من مصر».

وأضاف أن النقاشات تناولت استعراض «استراتيجية مصر الرقمية»، والأنشطة التوسعية الجارية لبناء كوادر مدربة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطط التدريب وتنمية المهارات.

وأشار إلى استعراض الاجتماعات جميع السياسات المحفزة على الاستثمار في مراكز التعهيد بمصر، وتصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى الخارج.

وكشف عن تضاعف عدد مراكز التعهيد في مصر «3 مرات» خلال السنوات الثلاث الماضية لترتفع من حوالي 60 مركزا إلى أكثر من 200 مركز تعهيد اليوم.

وذكر أن الشركات الفرنسية العاملة حاليا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر تخلق حوالي 30 ألف فرصة عمل، منوها أن المباحثات تطرقت إلى خططها المستقبلية للتوسع.

ولفت إلى إعلان إحدى الشركات عن مضاعفة عدد العاملين في الشركة في مصر من 600 إلى 1200 متخصص بنهاية العام، بالإضافة إلى إقامة مركز تميز متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركات الفرنسية الأخرى عرضت خططا مثيلة للتوسع وزيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات الرقمية من مصر إلى ال