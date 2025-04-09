محافظ دمياط يشهد العرض المسرحي ملحمة السراب على مسرح قصر ثقافة فارسكور

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "ملحمة السراب" لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة في قصر ثقافة فارسكور ، والذي يأتي في افتتاح الموسم المسرحي الجديد لقصور الثقافة.

أقيم العرض بحضور نجوى كيوان، مدير عام فرع ثقافة دمياط، ومحمد محجوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بمحافظة دمياط.

وأعرب محافظ دمياط عن إعجابه بالعرض، مشيدا بقدرة الفريق على تجسيد الفكرة والرسالة ببراعة فنية راقية، وموجها تحية لفريق العمل، مؤكدا دعم المحافظة المتواصل للأنشطة الثقافية كقوة ناعمة فاعلة في تنمية الوعي الإنساني، ومساندتها لتطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية ورفع كفاءتها.

"ملحمة السراب" من تأليف الكاتب الراحل سعد الله ونوس، وإخراج عمرو الزغبي، وتتناول أحداثه قضايا الفساد والطمع والخداع، عبر شخصية "عبود الغاوي" العائد إلى قريته بعد سنوات من الغياب محملاً بالإغواءات التي تهدد القيم الأخلاقية، ويتعمق العمل في الصراع بين الخير والشر، مسلطا الضوء على كيف يمكن للمال أن يُفسد النفوس ويغوي البشر، حتى يصل بالمجتمع إلى الانهيار الأخلاقي، ليكشف عن الخطر الحقيقي الذي يكمن الاستعداد الداخلي للانحراف، حيث يختار كل شخص طريقه مدفوعا برغباته الذاتية دون إكراه.

العمل من تصميم الديكور والأزياء خلود أبو العينين، والموسيقى والألحان لعبد الرحمن الحلبي، والاستعراضات لخالد الشاذلي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين: نادر مصطفى، أحمد الخطيب، أمير أسعد، السيد سراج، محمد وأحمد أبو العزم، يوسف صدقة، نانا باسم، أحمد طارق، بسملة خليفة، خالد الفيومي، يارا السقا، إبراهيم رجب، بسمة فرحات وآخرون.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح بإدارة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، ويستمر العرض حتى الثاني عشر من أبريل الحالي.