الخط الثالث للمترو: السيسي وماكرون استخدما بطاقتين فريدتين تحملان اسميهما

أكدت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استخدما بطاقتين فريدتين تحملان اسميهما.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الوفود الرئاسية استخدمت كارت المحفظة المستدام بالخط الأخضر الثالث، معربة عن سعادتها بالزيارة المتميزة للرئيسين إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

وأضافت أن السيسي وماكرون قاما بتجربة مترو الخط الأخضر الثالث، موضحة أن هذه الزيارة، التي وصفتها بالناجحة، تعكس قيمة هذا المشروع الوطني، وتسلط الضوء على عمق التعاون في مجال النقل بين فرنسا ومصر.

وأشارت الشركة إلى عدد من المسئولين بالبلدين للرئيسين المصري والفرنسي خلال جولتهم، وهم رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إلى جانب وزير النقل الفرنسي، فيليب تاباروت، ووزير الاقتصاد، إريك لومبارد، ووزير الخارجية، جان نويل باروت، وقد رافقهم الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، وديع بوشيحة.

وتابعت أن الوفد قام بجولة داخل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية واستقلوا الخط الأخضر الثالث، واطلعوا عن أنظمة البنية التحتية والخدمات التي تهدف إلى الارتقاء بحياة ملايين المصريين، كما أشادوا بالمستوى الرفيع للخدمة المقدمة في المترو الذي تديره.