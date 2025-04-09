سكرتير عام مطروح يتابع شكاوى المواطنين ميدانيا بالمركز التكنولوجي

أجرى اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة، ومدى سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

وخلال الزيارة، التقى الوصيف بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة، موجهًا بضرورة حُسن استقبال المواطنين والتعامل معهم باحترام ومهنية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية وتذليل أية عقبات تواجههم.

وأشار السكرتير العام إلى أن تحسين مستوى الخدمات الحكومية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين.

ووجّه العاملين بالمركز بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، والتعامل الفوري مع المشكلات، مع تطبيق النظم الحديثة لضمان سرعة الأداء ودقته.

وفي ختام جولته، شدد الوصيف على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية الدورية لكافة المراكز التكنولوجية والوحدات الخدمية، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة في جميع برامجها وخططها التنموية.