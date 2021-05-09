السعودية: الإعلان عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام لاحقا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية، التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، يأتي قرار المملكة انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع صحة وسلامة الإنسان أولاً.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.