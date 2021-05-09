الجيش الإسرائيلي يبدأ أكبر تدريبات لقواته منذ 3 عقود

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه بدأ أكبر مناوراته العسكرية منذ ثلاثة عقود، بمحاكاة "شهر الحرب" بهدف التحضير للقتال في العديد من المناطق العسكرية.

ووفقا لتقارير إعلامية، ستشمل التدريبات التي أطلق عليها اسم "عربات النار" وتستمر شهرا، تدريب الجنود وجنود الاحتياط من كل الوحدات وسيناريوهات قتال وطوارئ.

وجاء في بيان الجيش أن المناورات ستحاكي سيناريوهات مختلفة لأوضاع بالغة الخطورة من أجل تحسين استعداد القوات الإسرائيلية للحرب على عدة جبهات على "ساحة معركة ديناميكية ومتغيرة".

وتأتي التدريبات العسكرية وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وينظر إلى الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسورية بأنه قابل للاشتعال بوجه خاص في الوقت الراهن.