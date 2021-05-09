براءة مأمور قسم حدائق القبة و13 آخرين من تهمة قتل المتظاهرين

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ببراءة 8 ضباط و4 أمناء شرطة، من تهمة قتل المتظاهرين فى منطقة حدائق القبة عام 2011، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل متظاهري حدائق القبة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين؛ لاتهامهم فى القضية.

كانت النيابة العامة، قد اتهمت 8 ضابط و3 أمناء شرطة، من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير، واتهمت النيابة الضباط وأمناء الشرطة، بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال، موضحًا أن المتهم الأول العميد "إ.خ" أطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.