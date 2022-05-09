شولتس يؤكد أهمية التعاون الوثيق مع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي



أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية استمرار التعاون الوثيق مع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.



يأتي ذلك في مستهل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لألمانيا مساء اليوم الاثنين؛ وهي أول زيارة خارجية يقوم بها بعد بدء فترة ولايته الثانية رسميا أول أمس السبت.



وقال شولتس إنه كان من المهم أن فرنسا اتخذت قرارا واضحا لصالح أوروبا في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا كان بمثابة "دفعة جديدة" لأوروبا.



وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن "الحرب العدوانية المروعة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا قربت الشركاء الأوروبيين من بعضهم البعض،مشددا على ضرورة التحرك المشترك.



وأكد شولتس أن "أوكرانيا جزء من العائلة الأوروبية"، وأشار إلى الطلبات المقدمة من الحكومة في كييف.



وسلط شولتس الضوء على عمليات الانضمام لدول غرب البلقان، مطالبا بالتغلب على معوقات التي تعرقل هذه العمليات.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ، الذي يضم أيضا فرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة ودولا آخري فرضت عقوبات على روسيا لغزوها لأوكرانيا ، إضافة إلى تقديم دعم اقتصادي وعسكري لكييف .