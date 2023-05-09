تقييم أمني إسرائيلي: انتظار رد غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانتهاء تقييم الوضع الأمني بقيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أعقاب العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنه في نهاية تقييم للوضع بقيادة نتنياهو، فإن الجانب الإسرائيلي يميلون إلى انتظار رد من قطاع غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عزالدين.

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنّ 40 طائرة ومروحية ومسيّرة شاركت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وأضاف أنّ العملية كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت إلى أن نضجت الظروف.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه قبيل تنفيذ العملية التي تمّ التصديق عليها نهاية الأسبوع الماضي، تحدّث وزير الخارجية إيلي كوهن إلى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.