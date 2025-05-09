طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي

طالب سيمون راسك، المدير الفني المؤقت لفريق ساوثامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبي فريقه بإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة لحفظ ماء الوجه.

ساوثامبتون جمع 11 نقطة فقط هذا الموسم، ولا يزال بحاجة لنقطة واحدة من آخر 3 جولات لتجنب معادلة أسوأ سجل من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حققه ديربي كاونتي في موسم 2007-2008.

ويبدو الأمر صعبا حيث سيلعب الفريق يوم السبت مع مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون على ملعبه، قبل مواجهة ضيفه أرسنال في آخر مباراة للفريق بالموسم.

وقال راسك في مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي: "نريد إنهاء الموسم في أعلى مستوى، إنها فرصة لإنهاء الموسم بأكبر قدر ممكن من الكرامة، لا يمكننا أن نكون ضحايا ونشعر بالأسف على أنفسنا، رسالتي للاعبين كانت (كونوا على قدر المسؤولية)".

وأوضح: "ما نواجهه يوم السبت هو الفريق الأفضل والأعظم في آخر 9 أو 10 أعوام".

وأضاف: "بمعاييرهم العالية يمكن أن يكونوا محبطين لأنهم لم يحققوا اللقب، لكن بالنظر إلى إمكانياتهم تعلم جيدا أنك في مواجهة اختبار صعب".

وأتم: "من المهم أن لا تستسلم للخوف في تلك المباريات وأن تبذل قصارى جهدك".