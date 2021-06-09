 تقرير: حشود عسكرية إثيوبية تقترب من معسكرات للجيش السوداني داخل الحدود - بوابة الشروق
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تقرير: حشود عسكرية إثيوبية تقترب من معسكرات للجيش السوداني داخل الحدود

الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات:
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 9:18 م
نقل موقع "سودان تربيون"، عن مصادر مطلعة أن حشودا عسكرية إثيوبية بإقليم أمهرة تقترب من معسكرات للجيش السوداني داخل الحدود، بعد أن أعاد انتشار قواته بمنطقة الفشقة بالقضارف.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإثيوبية وعبر إقليم أمهرة المتاخم لولاية القضارف السودانية بطول حدود 110 كلم دفعت بحشود عسكرية وعتاد حربي كبير، كاشفة أن القوات الإثيوبية تتجه لشن هجمات عسكرية على الجيش السوداني في تلك المناطق بإسناد مليشيات أمهرة والمزارعين الإثيوبيين تحت إشراف قائد الجيش بإقليم أمهرة.

ورجحت المصادر شن هجوم عسكري إثيوبي على قوات الجيش السوداني والاحتياط في تلك المناطق.

وجرى نشر تعزيزات عسكرية في محورين حول المعسكرات السودانية التي تم تشييدها بمناطق تايا وأم دبلو وود العجوز وحسكنيت بجانب مستوطنة قطراند.

واسترد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي أراضي الفشقة الخصيبة من مليشيات ومزارعين إثيوبيين.

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