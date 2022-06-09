قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب شابا فلسطينيا بالرصاص الحي

أفاد شهود عيان بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، حيث وصفت حالته بالخطرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وصلت مستشفى الخليل الحكومي من حلحول، وأخرى بالرصاص «المطاطي» في العين، وصفت بالمستقرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الشاب الفلسطيني محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا)، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أن الرصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة حلحول شمال الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وأغلقته.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.