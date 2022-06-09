ولي عهد الكويت: سنظل على عهدنا بالوقوف بجانب أشقائنا في اليمن

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أن الكويت ستظل على عهدها بالوقوف إلى جانب أشقائها، لاسيما اليمن، وستظل قيادتها السياسية حاضنة لمساعي السلم والسلام للشعوب الشقيقة والصديقة.

وجدد ولي عهد الكويت -وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية اليوم الخميس، خلال استقباله أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي والوفد المرافق له- دعم الكويت الكامل لمساعي السعودية في سبيل تحقيق الاستقرار والمصلحة اليمنية، مؤكدا أن الكويت تدعم الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية سياسيا وسلميا؛ لرفع المعاناة عن اليمنيين إنسانيا واقتصاديا.

وثمن العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن الاعتزاز بالنشأة العسكرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الكويت، وخبرته العملية التي ستمكنه من النهوض باليمن.

وأضاف: "نؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الكويت وجمهورية اليمن الشقيقة، الممتدة رسميا لأكثر من 4 عقود"، داعين الله سبحانه وتعالى أن تعبر بسلام وأمان ما تواجهه من أزمات وتحديات، وصولا لتحقيق الأمن الدائم والاستقرار الشامل في ربوعها".

وأوضح أن دولة الكويت قيادة وشعبا تدعم الجهود المستحقة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، معربا عن تقديرها ودعمها الكامل لمساعي الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، والجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل تحقيق الاستقرار والمصلحة اليمنية، كما تدعم دولة الكويت الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة اليمنية سياسيا وسلميا، ولرفع المعاناة عن اليمنيين إنسانيا واقتصاديا.

يشار إلى أنه رافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الزيارة التي استمرت يومين وفدا رسميا يضم كلا من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، ووزير الصحة والسكان قاسم بحيبح، وعدد من كبار المسؤولين وسفير اليمن لدى الكويت علي بن سفاع.