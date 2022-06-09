اليمن: نقابة الصحفيين تدعو إلى إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين دون شروط

جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الخميس، دعوتها لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين كافة دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وتزامناً مع الاحتفال بيوم الصحافة اليمنية، دعت النقابة في بيان لها، لإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، المحتجزين لدى الحوثيين، وإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وعودة كل الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تم مصادرتها وإغلاقها منذ 2014 وحتى اليوم.

وأوضحت أنه أمام كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين "تُظهر جماعة الحوثي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإلغاء أحكامها الجائرة وغير المسبوقة بإعدام الصحفيين ولإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديها".

ووفقاً لبيان النقابة، "لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي انعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام".

وأدانت النقابة "التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة (رئاسة وحكومة) تجاه معاناة العاملين في الحقل الاعلامي وعدم توفير الحد الأدنى من العيش الكريم".

ودعت النقابة جميع الأطراف إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها "فالصحافة ليست جريمة، كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة".