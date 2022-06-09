أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بترويع شاب في قرية بديرب نجم

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط المتهمين بالاعتداء على شاب وترويعه بواسطة كلب وسلاح ابيض (سيف) في قرية منشأة صهبرة التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تقلت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب المجني عليه وائل أيمن رمضان، 27 عامًا، حداد سوست سيارات، مُقيم في قرية منشأة صهبرة التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يتهمون فيه كلٍ من: محمد ن ال، وشهرته الكوتش، وشقيقه أحمد، مُقيمين في نفس القرية، بالاعتداء على المجني عليه وترويعه بواسطة كلب وسلاح أبيض (سيف).



وتبين من التحريات الأولية نسوب مشاجرة في وقتٍ سابق بين المجني عليه والمتهم الأول (الكوتش) وصلت إلى حد أن الاثنين حررا محاضر كلٍ منهما يتهم الآخر بالاعتداء عليه، وذلك منذ مساء الميس الماضي، وبالعرض على جهات التحقيق صباح الجمعة الماضية قررت إخلاء سبيلهما بعدما أقر كل طرف بالتنازل عن اتهامه للآخر وتصالح الطرفان، إلا أن المجني عليه في الواقعة الجديدة (وائل) فوجيء بالمتهمين منتصف ليل الجمعة يعتديان عليه ويروعانه بواسطة سلاح أبيض (سيف) وكلب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1064 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بضبط المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.