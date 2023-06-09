الرئيس الموريتاني يدعو البرلمان المنتخب للانعقاد لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب

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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مرسوم رئاسي أصدره، اليوم الجمعة، البرلمان المنتخب للاجتماع في دورة استثنائية يوم الاثنين القادم الـ19 من يونيو الجاري.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة يستدعى البرلمان المنتخب لدورة استثنائية يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب.

وكان حزب الانصاف الموريتاني قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي نظمت الشهر الماضي بـ 107 مقاعد من أصل مقاعد البرلمان البالغ تعدادها 176 مقعدا.

ودخل البرلمان خمسة عشر حزبا سياسيا من أحزاب الموالاة والمعارضة بعد نجاحهم في الانتخابات التي شارك فيها نحو 1.700 مليون ناخب.

ويعقد البرلمان الموريتاني وفق القانون دورتين برلمانيتين احداهما مطلع أبريل وتختتم في نهاية يوليو والاخرى تفتتح مطلع اكتوبر وتختتم نهاية يناير.