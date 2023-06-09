طرح البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس"، البرومو الرسمي للعمل، المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وتدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

فيلم مستر إكس بطولة فيلم مستر إكس كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.