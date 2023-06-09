سول تستدعي السفير الصيني بشأن تصريحاته الاستفزازية حول السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني في سول، اليوم الجمعة، بعد انتقاداته "الاستفزازية" للسياسات الخارجية لكوريا الجنوبية.

واتهم السفير الصينى لدى كوريا الجنوبية شينج هايمينج، بصورة مباشرة سول، خلال اجتماعه أمس الخميس مع لى جاى ميونج زعيم المعارضة فى كوريا الجنوبية، بالميل بصورة أكبر نحو الولايات المتحدة والابتعاد بصورة أكثر عن الصين.

وتعد كوريا الجنوبية، مثلها في ذلك مثل اليابان، أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

وقال السفير الصينى إن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين متوترة حاليًا بسبب عدد من القضايا من بينها العجز التجاري المتزايد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على بكين في هذا الأمر.

وذكر شينج أن بكين تريد لكوريا الجنوبية أن تتحرر من التأثير الخارجي في علاقاتها مع الصين، مضيفا أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على بكين.

وأضاف شينج أن "البعض يراهن على أن الولايات المتحدة ستفوز وأن الصين ستخسر". وأوضح يقول" لكن أولئك الذين يراهنون على هزيمة الصين سوف يندمون على ذلك لاحقًا".

وحذر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشانج هو جين السفير الصينى شينج هايمينج من "تصريحاته الاستفزازية"، وأعرب عن أسفه وفقًا لوزارة الخارجية في سول.

وقال المسؤول الكورى الجنوبى إن انتقاد سياسات سول أمام العديد من ممثلي وسائل الإعلام ينتهك الأعراف الدبلوماسية ويمكن تفسيره على أنه تدخل في الشؤون الداخلية.