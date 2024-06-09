أعلن قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي الاستقالة من منصبه، وبرر ذلك بإخفاقه في حماية المستوطنات الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال قائد فرقة غزة في تصريح نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي" "أستقيل من منصبي بعد أن أخفقت في مهمة حياتي المتمثلة في حماية الغلاف".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.