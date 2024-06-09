مقتل 7 جنود باكستانيين وسط تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إن 7 جنود باكستانيين على الأقل قُتلوا في إقليم خبير بختونخوا المضطرب المتاخم لأفغانستان، وسط تصاعد في الهجمات الإرهابية.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إن الجنود قُتلوا في منطقة لاكي مروات بإقليم خيبر بختونخوا عندما "انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبة تابعة لقوات الأمن".

وأفاد الجيش بأن "قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب، ومثل هذه التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل تزيد من عزمنا."

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم.

وكانت باكستان قد شهدت زيادة في هجمات حركة طالبان الباكستانية منذ استيلاء نظرائها الأفغان على السلطة في أفغانستان في 2021.

وطلبت السلطات الباكستانية، الشهر الماضي، من الحكومة الأفغانية المؤقتة اتخاذ إجراء ضد حركة طالبان باكستان المتشددة، جراء موجة من الهجمات الإرهابية وقعت مؤخرا، منها تفجير السيارة المفخخة الذي أسفر عن مقتل خمسة مهندسين صينيين في مارس.

ويُذكر أن حركة طالبان الباكستانية – وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان التي تتولى السلطة الآن في أفغانستان – قد قتلت عددا إجماليا يبلغ نحو 80 ألف باكستاني خلال أحداث عنف استمرت لعقود.