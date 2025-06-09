إصابة مراسلة أسترالية برصاصة غير قاتلة خلال بث مباشر للاحتجاجات في لوس أنجلوس

أصيبت مراسلة تلفزيونية أسترالية برصاصة غير قاتلة في ساقها أمس الأحد أثناء قيامها بتقديم تغطية مباشرة من وسط مدينة لوس أنجليس الأمريكية، للاحتجاجات واسعة النطاق التي تأتي اعتراضا على الإجراءات الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الهجرة ونشر قوات حرس كاليفورنيا الوطني لاحقا في المدينة.

ويظهر مقطع فيديو بثته محطة "نيوز 9" للحادث الذي وقع أمس الأحد، المراسلة لورين توماسي، بينما كانت تقدم تقريرا مباشرا والميكروفون في يدها، ثم يرفع شرطي يقف خلفها سلاحه الناري فجأة ويطلق رصاصة غير قاتلة من مسافة قريبة.

وتظهر في المقطع المصور توماسي - التي لا يبدو أنها ترتدي معدات وقاية شخصية - وهي تصرخ من شدة الألم وتمسك بساقها من أسفل بينما تبتعد هي والمصور الخاص بها سريعا عن أفراد الشرطة.

ويأتي إطلاق النار بعد فترة ظهيرة اتسمت بالتوتر، حيث وجدت توماسي وفريقها أنفسهم بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. وفي وقت ما، كانت تعاني من أجل التحدث في ظل ضجيج الاشتباكات، بينما أمسك أحد المتظاهرين بالكاميرا أثناء البث.