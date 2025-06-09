مستشار اقتصادي لترامب يتوقع تقدما سريعا بالمحادثات التجارية بين الصين وأمريكا

قال كيفين هاست أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع تحقيق تقدم سريع في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن اليوم الاثنين.

وقال هاست مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي: "أتوقع أن يكون اجتماعا قصيرا مع مصافحة قوية وكبيرة (بين الجانبين) وسنرى ذلك، لكن هذا ما نتوقعه".

وأضاف هاست في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، أن موضوع القيود على صادرات الصين من معادن الأرض النادرة نقطة خلاف مهمة لأن الصين تسيطر على حوالي 90% من إنتاج العالم من معادن الأرض النادرة.

وقال هاست: "لذلك نتوقع بعد المصافحة، وبعد المصافحة فورا سيتم تخفيف قيود التصدير من جانب الولايات المتحدة، وسيتم زيادة صادرات معادن الأرض النادرة من الصين، ثم نعود إلى المفاوضات بشأن موضوعات أصغر".

ويأتي ذلك في حين بدأت المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في لندن اليوم لبحث مجموعة من نقاط الخلاف التجاري بين البلدين، في الوقت الذي تترقب فيه الشركات وصناع السياسات في العالم نتائج هذه المحادثات.

ويقود الوفد الصيني في المحادثات نائب رئيس الوزراء: "هي ليفينج"، فيما يضم الوفد الأمريكي وزيري التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيمسون جرير.

يذكر أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج اتفاقا في اتصال هاتفي بينهما يوم الخميس الماضي على عقد جولة محادثات لندن.