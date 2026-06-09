الاحتلال يشن غارة عنيفة على مدينة صور بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها بالكامل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطائرات الحربية المعادية شنت غارةً عنيفة على صور، قبل قليل، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها بالكامل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أمرًا بإخلاء مدينة صور الواقعة في جنوب لبنان، وشمل قرار الإخلاء مختلف أحياء المدينة، بما في ذلك الحي المسيحي.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان مدينة صور في جنوب لبنان على مغادرة المدينة وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك عبر منشور نشره على منصة إكس، الثلاثاء.

وزعم أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، معتبرًا أن ذلك دفع الجيش الإسرائيلي إلى التحرك والرد على تلك الأنشطة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد ما وصفه بنشاطات الحزب، زاعمًا أن التحركات العسكرية الجارية تأتي في إطار مواجهة تلك التهديدات.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب لبنان في ظل التوترات المستمرة على الحدود.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المساكن الشعبية منذ قليل، إلى 9 شهداء، إضافة إلى 28 جريحًا. وتواصل فرق الإسعاف والإنقاذ عمليات البحث ورفع الأنقاض، للعثور على مفقودين.

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