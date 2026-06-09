 منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب مصر للشباب يخسر أمام روسيا بخماسية استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 10:40 م

خسر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض أمام نظيره الروسي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الروسي بهدفين دون رد، قبل أن يتمكن منتخب مصر من تقليص الفارق في الشوط الثاني، إلا أن المنتخب الروسي عاد ليعزز تقدمه بثلاثة أهداف متتالية، قبل أن ينجح الفراعنة في تسجيل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في المواجهة الودية الأولى التي جمعت بين الفريقين مساء السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف الفراعنة كل من أدهم كريم وعلي الجرحاوي وأنس رشدي.


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