المملكة المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة

فرضت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية»، تستهدف العقوبات أيضا مواقع عسكرية مرتبطة بأعمال العنف والترهيب والتهجير القسري للفلسطينيين.

واتخذ الاتحاد الأوروبي في مايو، إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، بسبب «انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وندّدت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنها تدل على «الإفلاس الأخلاقي» للاتحاد الأوروبي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، استشهد ما لا يقل عن 1080 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.