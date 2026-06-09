تخفيف عقوبة متهم بالتهرب الضريبي من الحبس 3 أعوام إلى سنة واحدة في الإسكندرية

خففت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، الاثنين، عقوبة "ب.ك.س"، من الحبس لمدة 3 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 ألف جنيه، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 30643 لسنة 2023 جنايات باب شرقي إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة وسط لقضايا التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من دفع القيمة المضافة المستحقة على نشاطة التجاري.

وجاء في التحقيقات قيام المتهم بصفته المسئول عن منشأة عاملة في مجال تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات، خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2020 بالتهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة على نشاطه، وعدم التقديم بالمصلحة في الموعد المحدد والإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة والتي بلغت 4 ملايين و273 ألف و900 جنيه و43 قرش.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة باشرت التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة، محمد البغدادي، وذلك عقب تشكيل لجنه من الضرائب وسداده مستحقاتها المستحقات.