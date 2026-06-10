«الكاميرا العنكبوتية» تُثير الذعر في مباراة المجر وكازاخستان

شهدت المواجهة الودية بين منتخبي المجر وكازاخستان حادثًا مفاجئًا، بعدما سقطت الكاميرا العنكبوتية من ارتفاع شاهق خلال أحداث الشوط الأول، عقب اشتعال النيران بها، ما أثار حالة من القلق داخل أرضية الملعب.

وسقطت الكاميرا بالقرب من أحد المصورين على خط المرمى، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات بين اللاعبين أو أفراد الطاقم، لتُستأنف المباراة بشكل طبيعي بعد السيطرة على الموقف.

وأقيم اللقاء على ملعب «ناجيردي» بمدينة ديبريسين، ثالث أكبر ملاعب المجر، في إطار استعدادات المنتخبين رغم عدم تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

على الصعيد الفني، افتتح منتخب كازاخستان التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عبر سيرهي ماليي، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب المجري ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 52 عن طريق دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يضيف أندرياس شيفر الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة قوية.

واختتم راجوموند توث ثلاثية المجر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحسم أصحاب الأرض اللقاء بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة أيضًا طرد لاعب كازاخستان ماكسيم سامورودوف في الدقيقة 63، ليكمل فريقه اللقاء منقوصًا