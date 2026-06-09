سوريا: توقيف 235 إرهابيا وإحباط 7 عمليات لداعش خلال 3 أشهر

كشفت وزارة الداخلية السورية عن توقيف 235 "إرهابيا" وإحباط 7 عمليات لتنظيم داعش خلال 3 أشهر، وذلك في حصاد العمليات الأمنية التي نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وأظهرت الإحصائيات على موقع الوزارة توقيف 80 إرهابيا في مارس، و99 في إبريل، و56 في مايو.

كما بيّنت أنه جرى إحباط 7 عمليات إرهابية، وتفكيك 7 خلايا في حماة وحمص (وسط)، ودير الزور (شرق)، وحلب (شمال)، إضافة إلى العاصمة دمشق، وتوزعت المضبوطات على 22 أداة تفجير، و25 سلاحا، و6 آليات، و67 أداة إلكترونية.

أما عن جنسيات الموقوفين، فهم 198 سوريا، و37 أجنبيا، وفق إحصائيات وزارة الداخلية.

وفي نوفمبر 2025، انضمت دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة بالعام 2014، ونفذ عمليات عسكرية ضد التنظيم في الجارتين سوريا والعراق، بمشاركة دول عديدة.