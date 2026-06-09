تقرير: الدول النووية رفعت الإنفاق على ترساناتها بنسبة 19% في 2025

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زادت الدول التسع المالكة للأسلحة النووية إنفاقها على ترساناتها النووية بنسبة 19% في عام 2025، وفقا لتقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان).

وقالت المنظمة إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي بلغ 119 مليار دولار، أي ما يعادل 3768 دولارا في الثانية الواحدة.

وكانت "آيكان" القوة الدافعة وراء معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2017 تقديرا لجهودها. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 2021.

ووفقا للمنظمة، أنفقت الولايات المتحدة على الأسلحة النووية في عام 2025 أكثر مما أنفقته الدول النووية الثماني الأخرى مجتمعة.

وبلغ الإنفاق الأمريكي 2ر69 مليار دولار، تلتها الصين بإنفاق قدره 5ر13 مليار دولار. وتجاوزت المملكة المتحدة روسيا لتحتل المركز الثالث بإنفاق بلغ 6ر12 مليار دولار، فيما أنفقت روسيا 5ر9 مليار دولار، بحسب التقرير.

وقالت المنظمة إن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم تضم 5420 سلاحا نوويا، تليها الولايات المتحدة بـ5042 سلاحا، ثم الصين بـ620، وفرنسا بـ300، والمملكة المتحدة بـ225، والهند بـ190، وباكستان بـ170، وإسرائيل بـ90، وكوريا الشمالية بـ60 سلاحا نوويا.

وأضافت "آيكان" أن المبلغ الذي يُنفق خلال يوم واحد فقط يمكن، وفق حساباتها، أن يضمن عدم قلق مليوني شخص بشأن مصدر وجبتهم التالية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأموال التي أُنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها كان يمكن أن تقضي على الجوع في العالم.

وذكر التقرير أن إنفاق عام 2025 وحده كان كفيلا بتمويل الميزانية العادية للأمم المتحدة لمدة 32 عاما.