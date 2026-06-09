حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بكأس ليبيا للمرة الثالثة على التوالي

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قاد حسام البدري فريق الأهلي طرابلس للتتويج بلقب كأس ليبيا، بعدما حقق الفوز على غريمه الأهلي بنغازي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مؤيد اللافي في الدقيقة 69، ليمنح الأهلي طرابلس الأفضلية ويقوده إلى حصد اللقب.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف الأهلي بنغازي، بعدما أشهر الحكم المصري محمد الغازي البطاقة الحمراء للاعب محمد الترهوني في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار، واصل الأهلي طرابلس هيمنته على البطولة، محققًا لقب كأس ليبيا للموسم الثالث على التوالي تحت قيادة حسام البدري. والتاسع في تاريخ النادي.

ويضم فريق أهلي طرابلس أيضا اللاعب مصطفى شكشك الذي انضم له قادما من إنبي.

كما ضمن الفريق مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل، بعد تتويجه باللقب المحلي.