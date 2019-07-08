نفاذ تذاكر حفل أنغام ومحمد عبده في السعودية

أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عن نفاذ تذاكر حفلها المقرر إقامته 10 يوليو المقبل، على مسرح القرية التراثية بمراوة في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه.



ويعد هذا الحفل الأول للفنانة أنغام ضمن حفلات صيف الباحة، ويشاركه فيه الفنان الكبير محمد عبده.



وكانت آخر حفلات الفنانة انغام فقدمت حفلا في السعودية منذ حوالي أسبوعين علي مسرح الملك مدينة عبدالله الرياضية في جدة ضمن حفلات موسم جدة.





