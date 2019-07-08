نفاذ تذاكر حفل أنغام ومحمد عبده في السعودية

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#Repost @audiorotana with @get_repost ・・・ نفاذ تذاكر حفل هرم الأغنية السعودية فنان العرب #محمد_عبده والنجمة #أنغام بعد ساعات قليلة من طرحها انتظرونا يوم ١٠ يوليو 😍 #حفلات_صيف_الباحة 🇸🇦 #هيئة_الترفيه #روتانا @anghamofficial @enjoy_saudi
A post shared by Angham (@anghamofficial) on Jul 8, 2019 at 11:27am PDT
#Repost @audiorotana with @get_repost ・・・ نفاذ تذاكر حفل هرم الأغنية السعودية فنان العرب #محمد_عبده والنجمة #أنغام بعد ساعات قليلة من طرحها انتظرونا يوم ١٠ يوليو 😍 #حفلات_صيف_الباحة 🇸🇦 #هيئة_الترفيه #روتانا @anghamofficial @enjoy_saudi
A post shared by Angham (@anghamofficial) on Jul 8, 2019 at 11:27am PDT