 نفاذ تذاكر حفل أنغام ومحمد عبده في السعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2019 2:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

نفاذ تذاكر حفل أنغام ومحمد عبده في السعودية

دينا درويش
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:17 ص
أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عن نفاذ تذاكر حفلها المقرر إقامته 10 يوليو المقبل، على مسرح القرية التراثية بمراوة في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

ويعد هذا الحفل الأول للفنانة أنغام ضمن حفلات صيف الباحة، ويشاركه فيه الفنان الكبير محمد عبده. 

وكانت آخر حفلات الفنانة انغام فقدمت حفلا في السعودية منذ حوالي أسبوعين علي مسرح الملك مدينة عبدالله الرياضية في جدة ضمن حفلات موسم جدة.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك