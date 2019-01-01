وزيرا خارجية النمسا وألبانيا يبحثان توسعة الاتحاد الأوروبي

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بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا مع نظيره الألباني كاكاج جنت، ترتيبات رئاسة ألبانيا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العام المقبل 2020.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين بحثا أيضا ملفات سياسية هامة أبرزها توسعة الاتحاد الأوروبي وتعزيز كفاءة ووحدة الاتحاد.

وأشار البيان إلى تأكيد وزير خارجية النمسا دعم بلاده الكامل لعملية التفاوض مع دول البلقان من أجل تسهيل وتعزيز فرص انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزيري خارجية النمسا وألبانيا يشاركان في أعمال المؤتمر الوزاري السنوي غير الرسمي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والذي بدأ أعماله اليوم في منتجع جبال (تتراس) في سلوفاكيا.