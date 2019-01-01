وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله اللبناني

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين ومسؤول أمني في حزب الله اللبناني مدعومين من إيران لاستغلالهم النظام السياسي والمالي في لبنان.

وطالت العقوبات الأمريكية النائب محمد رعد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، المعني بعلاقات حزب الله الأمنية مع باقي الأحزاب اللبنانية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج: "شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

واتهمت الخزانة الأمريكية النائب أمين شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب.

وطالبت الخزانة الأمريكية حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.