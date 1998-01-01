طاهر يحدد موعد انضمامه لتدريبات الأهلي

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي المنضم حديثا من المقاولون العرب، موعد انضمامه لتدريبات، مشيرا إلى أنه سيكون تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي: "سانتظر انتهاء الموسم الحالي من أجل التواجد في الأهلي، وفور انتهاء مبارياتي مع المقاولون سانضم لتدريبات الأهلي، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني".

وأضاف: "كنا جميعا ننتظر عودة النشاط الرياضي، فالحياة عادت في ملاعب أوروبا، وكان من الضروري أن تعود في مصر، خاصة بعد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل جميع الأندية".

وأكمل: "الجميع خضع لمسحات طبية التي تم اجرائها للاعبين، ومن ثم كان من المنطقي والطبيعي أن يعود الدوري ونستكمل الموسم الحالي ونبدأ بعده الموسم الجديد".

وأكمل: "فترة التوقف الأخيرة كانت صعبة للغاية على جميع اللاعبين، خاصة أننا لم نكن نعرف موعد عودة النشاط الرياضي، قبل تحديده في السادس من أغسطس المقبل، وبالنسبة لي كنت أحرص على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات، وأعتقد أن الأمور تعود تدريجيا بشكل طبيعي والقادم سيكون أفضل".

وعن تأثير السوشيال ميديا المعهود على نجوم الأهلي، وتحديدا الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف الفريق قال: «تركيزي محدود للغاية مع السوشيال ميديا، ولا أتابع ما ينشر فيها كثيرا ، ومن ثم لا اتأثر بها على الإطلاق.. وتركيزي ينصب فقط داخل الملعب ومع فريقي، وبالتالي لا أشغل بالي بما يثار علي في مواقع السوشيال، وهي لا تزعجني على الإطلاق».