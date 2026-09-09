تستكمل اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بإقامة 6 مباريات أبرزها مباراة برشلونة الإسباني الذي يلعب له حمزة عبد الكريم نجم منتخبنا الوطني مع ضيفه فينورد الهولندي على ملعب كامب نو في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً.

وتترقب الجماهير العربية والمصرية ظهور حمزة عبد الكريم في اللقاء خاصة بعد قيده في قائمة برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الألماني سفين يابلونسكي «حكم الساحة»، وتعتبر هذه النسخة هي المشاركة الحادية والثلاثون لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي في البطولة يتشاركه مع ريال مدريد، بينما هذه هي المشاركة الثامنة لفينورد في دوري أبطال أوروبا، والثالثة في أربعة مواسم.

المواجهة تجمع بين فريقين سبق لهما الفوز بكأس أوروبا فبرشلونة، حامل اللقب خمس مرات، أما فريق فينورد، فتوج باللقب عام 1970.

تاريخيا تقابل الفريقان مرة واحدة فقط من قبل، في الدور الثاني من كأس أوروبا موسم 1974/75؛ بعد التعادل السلبي في روتردام، فاز برشلونة 3-صفر على ملعب كامب نو بثلاثية كارليس ريكساخ.

لم يخسر برشلونة سوى مباراتين من أصل 18 مباراة خاضها أمام الأندية الهولندية (10 انتصارات و6 تعادلات)، خسر فينورد ثماني مباريات من آخر 11 مباراة له أمام فرق إسبانية (فوزان وتعادل).

وفي مباراة لا تقل قوة يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً، للمرة الثانية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، يستهل الفريقان مشوارهما بمواجهة على ملعب أنفيلد في الجولة الأولىـ يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الإيطالي دافيدي ماسا «حكم الساحة».

هذه هي المشاركة الثامنة عشرة لليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتاسعة له في عشرة مواسم، بينما يشارك أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة عشرة، والرابعة عشرة على التوالي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في ضربة البداية بينما يبحث أتلتيكو مدريد عن كسر عقدته حيث لم لم يسبق له أن حقق أي فوز في دور المجموعات/دور الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد فريق إنجليزي (4 تعادلات و6 هزائم).

بينما يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي على أرضه أمام فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على ملعب حديقة الأمراء في باريس، يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الأوكراني ميكولا بالاكين «حكماً للساحة».

جاءت المواجهات السابقة الوحيدة بين الفريقين في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي 2011/12، عندما تعادلا سلبياً في براتيسلافا في الجولة الثالثة، تبعه فوز باريس 1- صفر على أرضه في الجولة الرابعة. وتظل تلك هي المباريات الوحيدة لباريس أمام منافس سلوفاكي.

وهناك فارق خبرات كبيرة بين الفريقين حيث يشارك باريس سان جيرمان في دوري الأبطال للمرة التاسعة، بينما يظهر سلوفان في البطولة ذاتها للمرة الثانية.

وفي نفس التوقيت يحل آرسنال الأنجليزي ضيفاً على نابولي الإيطالي بملعب دييجو أرماندو مارادونا، بنابولي.

يبدأ نابولي مشواره الرابع في دوري أبطال أوروبا خلال خمسة مواسم بمباراة على أرضه ضد أرسنال، وصيف الموسم الماضي.

تاريخياً، فاز أرسنال في ثلاث من أصل أربع مواجهات جمعت الفريقين، بينما انتصر نابولي في المباراة الرابعة.

وفي باقي المباريات يستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي نظيره جلطة سراي التركي، ويحل فايكنج النرويجي ضيفاً على شتوتجارت الألماني.