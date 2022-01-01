رئيس وزراء سريلانكا يعرب عن استعداده للاستقالة من منصبه

ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت أن رئيس الوزراء السريلانكي "رانيل ويكريمسينجه"، أعرب عن استعداده للاستقالة من منصبه من أجل إفساح الطريق أمام تولي حكومة مشتركة بين الأحزاب، لزمام الأمور في البلاد.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" قد فر - في وقت سابق اليوم - من مقر إقامته الرسمي قبل وقت قصير من قيام المتظاهرين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، باقتحام المجمع الرئاسي واجتياحه.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 7 عقود مع زيادة حادة في معدلات التضخم ونقص كبير في السلع الأساسية. وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.