القوات شبه العسكرية الروسية تخطط للمزيد من العمليات في المنطقة الحدودية

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يخطط فيلق حرية روسيا، وهي كتيبة متطوعين شبه عسكرية، للمزيد من العمليات في منطقة الحدود الروسية، طبقا لما ذكره متحدث.