 القوات شبه العسكرية الروسية تخطط للمزيد من العمليات في المنطقة الحدودية - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

القوات شبه العسكرية الروسية تخطط للمزيد من العمليات في المنطقة الحدودية

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 11:22 ص
يخطط فيلق حرية روسيا، وهي كتيبة متطوعين شبه عسكرية، للمزيد من العمليات في منطقة الحدود الروسية، طبقا لما ذكره متحدث.

وقال ماكسيميليان اندروننيكوف، الذي يعرف باسم قيصر، لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية، التي تصدر يوم الأحد في مقابلة "ستكون هناك مفاجأة أخرى في الشهر المقبل أو نحو ذلك. ستكون ثالث عملية لنا".

وأضاف المتحدث: "بعد ذلك، سيكون هناك رابع وخامس عملية. لدينا خطط طموحة. نريد تحرير جميع أراضينا".

ويتكون فيلق "حرية روسيا" من قوميين روس، يقاتلون حاليا على الجانب الأوكراني.

يذكر أنه في مايو ويونيو الماضيين، شارك مقاتلون من فيلق "حرية روسيا" مع "فيلق المتطوعين الروسي" في هجمات بمنطقة "بيلجورود" الحدودية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وطبقا للاستخبارات الأوكرانية، تهدف تلك العمليات، بين أمور أخرى، إلى تحرير المنطقة من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتصر الحكومة في كييف على أنها ليس لها صلة بالهجمات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك