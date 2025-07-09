العشرات من الزلازل والهزات الارتدادية تودي بحياة شخصين في جواتيمالا

لقي شخصان حتفهما عندما سقطت الصخور على سيارتهما، عقب تسجيل العشرات من الزلازل خلال ساعات، حسبما قالت السلطات.

وقال رجال الإطفاء، إن رجلين لقيا حتفهما وهما على متن شاحنة على طريق محلي في إدارة إيسونتلا، أمس الثلاثاء، عندما سقطت صخور من على تل على شاحنتهما.

وأكد إيدوين روداس مدير المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، أنه تم تسجيل أكثر من 47 زلزالا وهزات ارتدادية بقوة تتراوح ما بين 3.0 و5.6 درجة على مقياس ريختر في جواتيمالا مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن مركز الزلزال الرئيسي كان في إدارة ساكاتيبيكيز، كما وقعت الهزات الارتدادية في إدارتي إيسونتلا وجواتيمالا.

وأكد أن 5 أشخاص على الأقل دفنوا في انهيارات أرضية، وتم إنقاذ اثنين منهم.