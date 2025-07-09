 9 يوليو 2025.. البورصة المصرية تعلن استئناف التداول اعتبارا من اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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9 يوليو 2025.. البورصة المصرية تعلن استئناف التداول اعتبارا من اليوم


نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:12 ص

أعلنت البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ٩-يوليو-٢٠٢٥.

يأتي ذلك تتويجًا للجهود الحثيثة والتنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق، وأيضا سائر الجهات المعنية، بما يعمل على استقرار واستمرارية عمل السوق في بيئة عادلة ومنتظمة.

وتؤكد البورصة المصرية في هذا الإطار أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وتجدد البورصة التزامها الكامل ببذل كل ما يلزم للحفاظ على عدالة السوق وكفاءته المعلوماتية، ولتوفير بيئة تداول تمتاز بالشفافية وتكافؤ الفرص وتدعم كافة المتعاملين.

كانت إدارة البورصة أعلنت تعليق التداول بالبورصة أمس الثلاثاء، وذلك في ضوء المستجدات التي نتجت بسبب العطل المؤقت لخدمات الإنترنت في بعض المناطق في العاصمة نتيجة حريق هائل اندلع في سنترال رمسيس بالقاهرة، حيث تصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى.

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