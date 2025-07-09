يستعد المركز الثقافي الكوري في مصر لإطلاق نسخة 2025 من أسبوع الثقافة الكورية، وهو حدث سنوي يجمع بين التراث الثقافي والفنون الكورية المعاصرة. وسيبدأ البرنامج الثقافي، الذي يستمر أسبوعًا، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بحفل موسيقي يوم الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري.

وتستهدف نسخة هذا العام تسليط الضوء على جمال وتنوع الثقافة الكورية، التي ترتكز على مزيج نابض بالحياة يجمع بين الأصالة والمعاصرة. واستجابةً للاهتمام المتزايد بالفنون والثقافة الكورية في مصر، تسعى هذه الفعالية إلى إعادة تقديم المورثات التقليدية بلمسات عصرية، عبر تجربة ثرية ومتعددة الأوجه تضم الموسيقى والرقص والأزياء والقصص المصورة.

وفي حفل الافتتاح ستُقدم فرقة "سانج جارو"، وهي فرقة كورية شهيرة تُقدم مزيجًا موسيقيًا شعبيًا بطريقة مُبتكرة، من خلال دمج الألحان الكورية التقليدية مع أنماط موسيقية متنوعة مثل الجاز والفانك والروك. ويُجسد اسم الفرقة نفسه توليفة ثقافية ثرية، حيث إنه مُشتق من الكلمتين الكوريتين سانج والتي تعني التقاليد وجارو والتي تعني الابتكار، واللذين يجسدان معا روح رسالتهم الفنية المتمثلة في إحياء التراث بطريقة معاصرة.

كما يُقدم أسبوع الثقافة الكورية مجموعةً من التجارب الثقافية الثرية وفي مقدمتها معرض الزي الكوري التقليدي (هانبوك)، الذي يتتبع تطوره الجمالي عبر العصور. وطوال الأسبوع، سيتعرف الجمهور على كيفية صناعة إكسسوارات الهانبوك من خلال المشاركة في ورش عمل متخصصة تحت إشراف مصممين كوريين.

كما سيوفر معرض الآلات الموسيقية الكورية التقليدية للزوار الفرصة لاستكشاف التراث الموسيقى الكوري من خلال عرض تفاعلي للآلات التقليدية، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية آلات وترية، وآلات نفخ، وإيقاعية.

وبالتزامن، يستضيف المركز في مقره بالدقي معرض القصص المصورة الكورية طوال شهر يوليو. ويُسلّط المعرض الضوء على قصة الويبتون الشهيرة "الجحيم"، للكاتب تشوي جيو سوك والمخرج يون سانج هو، التي حققت شهرة مدوية بعد تحويلها إلى مسلسل من إنتاج نتفليكس بعنوان "الطريق إلى الجحيم".

ومن المقرر أن يختتم أسبوع الثقافة الكورية يوم الخميس الموافق 17 يوليو الجاري، بالجولة التمهيدية المصرية لمهرجان الكيبوب العالمي، وهي مسابقة عالمية تُنظِّمها وزارة الخارجية الكورية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية والبعثات الدبلوماسية الكورية حول العالم.

ويوفر المهرجان الفرصة للشباب المصري لإظهار شغفهم بالكيبوب والتنافس على المشاركة في الجولة النهائية التي ستُقام لاحقًا هذا العام في مدينة تشانج وون، بكوريا الجنوبية