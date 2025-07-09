وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا يجتمعون في ظل تهديد الرسوم التجارية الأمريكية

حذر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء من أنه يتم استخدام التجارة العالمية كسلاح، وذلك في بداية اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (الأسيان) السنوي، في الوقت الذي يلوح فيه تهديد الرسوم التجارية الأمريكية.

ويشار إلى أن ست دول من دول الأسيان من ضمن 14 دولة يمكن أن يتم رفع الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة في الأول من أغسطس المقبل.

وقال أنور في مستهل اجتماع وزراء خارجية الآسيان إن العالم يشهد الآن عصرا" تزعزع فيه القوة المبادئ" و " أدوات كانت تٌستخدم سابقا لتحقيق النمو يتم استخدامها في الضغط والعزل والاحتواء".

وبدون ذكر اسم الولايات المتحدة، حث دول الأسيان على العمل سويا لمواجهة التهديدات التجارية.

وعلاوة على مواجهة التحديات التجارية، تواجه الكتلة تحديات داخلية متصاعدة. وتتضمن أجندة المباحثات الحرب الأهلية المستمرة في ميانمار والخلاف الحدودي بين تايلاند وكمبوديا.