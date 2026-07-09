سعد الجيوشي: «رحلة سمعان الخليوي» جرس إنذار يكشف نماذج حقيقية في المجتمع

قال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، إن رواية «رحلة سمعان الخليوي» عمل مميز يجمع بين العلم والأدب، مشيدًا بشخصية الدكتور أحمد جمال الدين موسى وقدرته على التفاعل مع مختلف قضايا المجتمع، وتوظيف خبراته المتنوعة في نص روائي يعكس الواقع ويثير أسئلة مهمة.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة رواية «رحلة سمعان الخليوي» للكاتب الدكتور أحمد جمال الدين موسى، الصادرة عن دار الشروق، ضمن صالون «إطلالة على كاتب» الذي ينظمه أتيليه القاهرة لاستضافة المبدعين ومناقشة أحدث إصداراتهم. وأدارت الندوة الشاعرة عزة رياض، مقررة لجنة الأدب بأتيليه القاهرة، بينما تولى الكاتب أسامة عرابي مناقشة الرواية وإدارة الحوار مع مؤلفها.

وأضاف الجيوشي أن أبرز ما يميز الرواية هو تقديمها نموذج «سمعان الخليوي»، مؤكدًا أن هذا النموذج ليس خياليًا، وإنما يعكس شخصيات موجودة بالفعل في المجتمع المصري، وهو ما يجعل الرواية بمثابة جرس إنذار شديد اللهجة يستدعي التوقف أمام ما تطرحه من قضايا.

وتابع أن السمة الغالبة على السياسات الاقتصادية أصبحت تتمثل في التركيز على العقار والاستثمار العقاري، موضحًا أن العقار في حد ذاته ليس أزمة، لكنه يظل استثمارًا شخصيًا لا يمكن أن يكون البديل عن الاقتصاد الإنتاجي، محذرًا من أن الاعتماد المفرط عليه يؤدي إلى انكماش الاقتصاد وركوده.

وأشار إلى أن رجال الصناعة يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل والدعم اللازم، في الوقت الذي تتجه فيه الاستثمارات إلى المضاربات العقارية، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينهض، ولا يمكن الحديث عن تنمية أو ذكاء اصطناعي، دون وجود قاعدة صناعية قوية.

واختتم الجيوشي حديثه مؤكدًا أن الرواية تمثل صرخة تحذير ينبغي أن تصل إلى المسؤولين، محذرًا من الاستمرار في السياسات التي تفرز مزيدًا من نماذج «سمعان الخليوي»، داعيًا إلى العودة إلى النموذج الطبيعي للاقتصاد المصري القائم على الإنتاج والصناعة باعتباره السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية.

وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات العامة والمثقفين، بينهم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والمستشار أحمد صبري أبو الفتوح، والدكتور حسين حمودة، واللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن، والمستشار أحمد رشاد قذافي، والدكتورة أماني البغدادي، وكريم جمال أحمد جمال الدين موسى، وزوجته إنجي مجدي.