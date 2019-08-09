كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن آخر التطورات حول فشل عملية انتقال عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء إلى الصفاقسي التونسي.
وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: "عمرو جمال عاد إلى القاهرة صباح أمس وأعتقد أنه تم تجنيده ولن يسافر للعب للصفاقسي، طالما لم تسمح له الجهات المسؤولة بالتأجيل".
وأضاف القيعي: "جمال أظهر حسن النية بعدما عاد إلى القاهرة، وعلى الأقل نجى من تهمة التهرب من الخدمة العسكرية".
وعن الوضع الحالي بالنسبة للاعب والنادي تابع : "أتمنى أن ينتهي الموضوع، والحل المنطقي هو أن ينضم إلى طلائع الجيش، إذا أراد اللعب وإلا لن يلعب طول فترة الخدمة".
وأتم القيعي : "لابد من الجانب التونسي أن يتفهم هذا الأمر، لأنه خارج عن إرادة الأهلي والجميع".
وكان جمال قد أنهى عملية انضمامه للصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.